Omicidio a Incisa, avvenuto due giorni fa

(ANSA) - ASTI, 09 GIU - Sarebbe avvenuto due giorni fa l'omicidio per cui oggi Paolo Riccone, 50 anni, è stato arrestato a Incisa Scapaccino (Asti).

Riccone avrebbe ucciso a coltellate la compagna di 49 anni, originaria di Milano, nella casa di famiglia di piazza XX Settembre per poi vegliare il corpo senza vita. Quindi avrebbe tentato il suicidio tagliandosi i polsi.

A dare l'allarme ai carabinieri, oggi, è stata la figlia della donna, preoccupata del fatto che la madre non rispondesse al telefono e anche i vicini di casa, che vedevano da giorni la macchina ferma parcheggiata in strada.

L'uomo, piantonato in ospedale ad Asti, è ricoverato e sedato.

Sul posto continuano i rilievi dei carabinieri. (ANSA).