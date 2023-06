Omar Favaro ai giudici, 'contro di me accuse calunniose'

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - È stato discussa oggi al palazzo di giustizia di Torino la richiesta della procura di Ivrea (Torino) di disporre una misura restrittiva per Omar Favaro, coinvolto nell'omicidio di Novi Ligure, Alessandria, di 22 anni fa, ora sotto inchiesta per una vicenda di presunti maltrattamenti alla ex moglie. Nel corso dell'udienza, davanti al tribunale del riesame, Favaro ha preso la parola e ha definito "calunniose" le accuse mosse nei suoi confronti.

L'avvocato difensore, Lorenzo Repetti, ha depositato della documentazione "che corrobora - ha spiegato - le nostre argomentazioni"; nel corso dell'udienza il legale ha anche fatto presente che dallo scorso gennaio Omar Favaro non ha la possibilità di incontrare la figlia nonostante sia stato disposto l'affidamento congiunto con la mediazione degli assistenti sociali e "una consulenza tecnica di ufficio abbia sottolineato che anche lui, come l'ex moglie, sia capace di genitorialità". La donna ha parlato agli inquirenti di un rapporto matrimoniale tormentato da soprusi, intimidazioni e percosse. La procura di Ivrea aveva chiesto per Favaro una misura restrittiva che comportava il divieto di avvicinamento ma un gip aveva dato parere contrario: i pubblici ministeri hanno così presentato un appello al tribunale del riesame di Torino, al termine dell'udienza si è riservato la decisione.

"Questa vicenda non ha nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure. Il passato del mio assistito è strumentalizzato dai media". Lo ha detto l'avvocato Lorenzo Repetti oggi a Torino al termine dell'udienza davanti al tribunale del riesame. La procura di Ivrea, nella sua richiesta di divieto di avvicinamento, ha dedicato un cenno al caso di Novi Ligure. "Ma quel precedente è stata la replica dell'avvocato Repetti - non ha nessun rilievo. Sono passati 22 anni, Omar all'epoca era minorenne, il contesto è completamente diverso. Anche il gip, nel respingere la prima richiesta dei pubblici ministeri di Ivrea, si era detto di questo parere". (ANSA).