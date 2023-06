'Faccetta nera' a festa fine scuola, mandati a casa

(ANSA) - BIELLA, 09 GIU - Cantare 'Faccetta nera' a braccio teso per festeggiare l'ultimo giorno di scuola. È successo stamani nel cortile un istituto scolastico a Cavaglià (Biella) per opera di un piccolo gruppo di studenti. I ragazzi sono stati ripresi dagli insegnanti ed è intervenuta anche la preside, che ha invitato i 'coristi' a scusarsi con allievi e professori e, quindi, li ha mandati a casa.

Il 'fuori programma' non ha interrotto la mattinata, che ai festeggiamenti ha accostato la inaugurazione di una serie di progetti di inclusione avviati all'inizio dell'anno scolastico.

(ANSA).