U.21: Kean 'mancanza motivazioni? Fake news'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'attaccante della Juventus Moise Kean smentisce sui propri profili social le ricostruzioni di alcuni media secondo cui avrebbe deciso di lasciare il ritiro della nazionale Under 21 per quelle che è stata indicata come 'mancanza di motivazioni'. L'azzurro ha postato su Instagram una grande scritta "Fake News" che copre in parte una sua immagine, aggiungendo al di sotto "Non iniziate...".

Kean era stato convocato per il raduno in preparazione agli Europei di categoria dal selezionatore, Paolo Nicolato, ma ieri ha lasciato il ritiro per indisponibilità, così come il difensore della Reggina Niccolò Pierozzi. (ANSA).