Torna 'La Barbera Incontra', festival agrimusicalletterario

(ANSA) - ASTI, 08 GIU - Dal 16 al 18 giugno si svolgerà il festival agrimusicalletterario di San Damiano d'Asti, 'La Barbera Incontra', dopo il successo della scorsa edizione che ha richiamato oltre 30mila persone. Il festival, che coniuga la cultura vinicola con l'intrattenimento live, quest'anno vedrà la partecipazione, tra gli altri, della cantante Mara Sattei, dell'attrice comica Emanuela Aureli, di Teo Teocoli e della band Le Vibrazioni, che terrà il concerto di chiusura.

Il tema dell'edizione 2023 è "Wine Pot - incontro di culture". In questa direzione va anche l'incontro di domenica 18 giugno alle 11 con Nico Conta (Presidente e ad della cantina Enrico Serafino 1878), Anderson Hernanes (titolare dell'azienda agricola Ca' del Profeta ed ex calciatore di serie A) e Giulia Maccagno (ideatrice progetto Accademia della Vigna).

"Crediamo di essere riusciti nell'intento - spiega Flavio Torchio, assessore alle Manifestazioni di San Damiano - scegliendo nomi di ampio respiro e di portata nazionale che potessero amplificare il messaggio che vogliamo trasmettere, raccontando la grande qualità dei prodotti del nostro territorio e l'attrattiva turistica che una cittadina come San Damiano può avere per un pubblico in cerca di nuove esperienze, nuove mete e nuovi paesaggi da scoprire". (ANSA).