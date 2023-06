Tar sgrida l'Anagrafe di Torino, tempi abnormi

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - "Tempistica abnorme", "gestione scorretta". E' la bacchettata inferta dal Tar del Piemonte all'Anagrafe di Torino, rea di non avere provveduto, a distanza di anni, a prendere semplicemente atto di un cambio di residenza. Il ritardo rischiava di comportare, per un cittadino europeo non comunitario, la perdita del permesso per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo.

Il problema era sorto nel 2021, quando l'uomo si vide negare il documento perché risultava essere componente di un nucleo familiare di quattro persone e, quindi, di abitare in un appartamento troppo piccolo e di avere un reddito (relativo al 2019) di 14.060 euro all'anno a fronte dei 14.800 fissati come soglia minima.

Lo straniero aveva fatto presente che in realtà la famiglia era composta da tre unità perché il fratello da tempo si era trasferito in Germania: sia l'alloggio che il reddito erano dunque da dichiarare idonei. Sin dal 19 febbraio 2020 aveva chiesto all'Anagrafe di provvedere alla cancellazione dagli elenchi, senza ottenere risposta. Il 6 dicembre 2021 mandò una pec facendo presente che il ritardo stava compromettendo la sua posizione in Italia, ma fu inutile. Così ha presentato un ricorso al Tar ottenendo l'annullamento del mancato rinnovo del permesso.

All'udienza del 17 maggio 2023 i giudici hanno preso atto che "a tutt'oggi non è dato comprendere se le richieste-sollecitazioni del ricorrente abbiano avuto riscontro alcuno" e hanno dato ragione al lavoratore. "Il grave ritardo con il quale l'amministrazione comunale evade le pratiche anagrafiche - si legge nella sentenza - potrebbe indurre una situazione cartolare in potenziale contrasto con la realtà dei fatti e, per di più, a rischio di causare danni rilevanti ai diretti interessati". (ANSA).