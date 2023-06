Lavoro in istituzioni europee, parte corso on line dello Iuse

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Lo Iuse (Istituto Universitario di Studi Europei) di Torino, organizza un corso di formazione dedicato a chi vuole lavorare nelle istituzioni europee o in grandi aziende o organizzazioni nazionali e internazionali che prevedano le nuove procedure di selezione adottate dall'Unione Europea.

Il corso, il partenza il 19 giugno, si terrà interamente on line e si articolerà in 10 lezioni della durata di 2 ore ciascuna. "Da oltre settant'anni - spiega Piercarlo Rossi, presidente dello Iuse - il nostro Istituto forma diplomatici e professionisti per le istituzioni europee e non solo. Con European Careers Lab, in particolare, offriamo anche a studenti e neolaureati la possibilità di frequentare un corso di alto livello, aggiornato alle ultime modifiche apportate ai processi di selezione delle istituzioni europee".

Durante il corso, i candidati potranno imparare le migliori tecniche di soluzione ai test psicoattitudinali e cimentarsi in esercitazioni guidate sui quattro test a scelta multipla previsti dai concorsi: ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto e test di comprensione linguistica.

Le iscrizioni su https://formazione.iuse.it/eucompetitions/eu-careers-lab-giugno- 2023/.

Lo Iuse è uno degli unici due enti italiani riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri per la preparazione ai concorsi europei Epso, (ANSA).