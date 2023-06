Entrata gratis per 350mila cittadini al bioparco Zoom

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Il Bioparco Zoom Torino ha deciso di replicare l'iniziativa, in collaborazione e patrocinata dal Comune di Cumiana, destinata ai cittadini dei comuni e delle valli, potenzialmente 350mila, che si trovano nel territorio vicino al parco. Fino al 3 settembre, nelle due settimane dedicate a ciascun comune (ad esclusione dei cittadini di Cumiana che avranno libero accesso durante tutto il periodo), dalle 18.30 i residenti potranno entrare gratuitamente al parco e partecipare alla programmazione estiva.

"Sono stati all'incirca 40.000 i cittadini che l'anno scorso hanno preso parte all'iniziativa - dichiara Umberto Maccario, ad del bioparco Zoom Torino -, un successo che ci ha convinto nel replicare e dare continuità a un progetto che ha lo scopo di rafforzare sempre più il solido legame che Zoom ha con il territorio, nonché di condividere i contenuti e gli eventi educativi che si terranno nella nostra cornice esotica, in un periodo magico come l'estate. Oggi il bioparco Zoom è affermato a livello europeo come una tra le strutture più all'avanguardia, ed è nostro desiderio renderlo accessibile".

I visitatori potranno non solo accedere al parco e partecipare agli incontri notturni ravvicinati con leoni, ippopotami, tigri e giraffe e approfittare delle piscine aperte fino a tardi, ma potranno anche assistere al nuovo spettacolo serale "Maasai", dedicato al rapporto tra i leoni e i Masai. Tra le opportunità anche aperitivi e cene. Per accedere sarà sufficiente scaricare sul sito www.zoomtorino.it/territorio il coupon e seguire le indicazioni per la prenotazione nella serata prescelta - fino a esaurimento posti - e successivamente presentarlo all'ingresso con un documento di identità che attesti la residenza. Il biglietto serale gratuito è valido per la data prenotata, a partire dalle 18.30, e dà diritto alla visita di tutti gli habitat. (ANSA).