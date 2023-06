Droga, 17 misure cautelari per spaccio tra Torino e Sanremo

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Rivoli (Torino) ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo piemontese, nei confronti di 17 persone.

Tra Torino e Sanremo (Imperia), in dieci sono finiti in carcere, cinque sono agli arresti domiciliari e due hanno l'obbligo di firma. Tutti italiani e in gran parte pregiudicati, sono accusati, in concorso, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo gli inquirenti avrebbero ceduto in cambio di denaro, almeno in 44 episodi, cocaina ma anche hashish e marijuana.

Droga che venivano spacciate al dettaglio. Lo stupefacente, da quanto ricostruito dall'indagine condotta tra settembre 2019 e dicembre 2020, veniva venduta nelle abitazioni degli spacciatori, dove il cliente arrivava senza avere avuti contatti telefonici. La droga veniva nascosta in luoghi comuni dei condomini di residenza degli indagati. Il gruppo criminale operava prevalentemente nell'area ovest della Città Metropolitana di Torino.

Nel corso delle investigazioni furono eseguiti 16 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 13 chili di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marjuana. (ANSA).