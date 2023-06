Di notte a fari spenti in A21, arrestato con 99 grammi cocaina

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 GIU - Una pattuglia della sottosezione Alessandria Ovest della polizia stradale ha controllato, all'altezza del casello di San Michele sull'A21, un autocarro che viaggiava, a fari spenti, in direzione Torino. A bordo c'erano il conducente, italiano, anche proprietario del veicolo, e un altro uomo, di origine albanese. Entrambi, da subito, si sono mostrati particolarmente agitati, insospettendo gli agenti. Durante la perquisizione poi è stato trovato nello zainetto dello straniero un panetto di 99 grammi di cocaina pura. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio, un provvedimento già convalidato. L'italiano, trovato in possesso di un tirapugni, un machete e una lama tascabile, è stato invece denunciato per violazione della normativa sulla detenzione di armi. (ANSA).