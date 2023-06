Comunicazione inclusiva, premiati vincitori del '3 dicembre'

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Un reportage dedicato a una scuola 'ghetto' svizzera per persone con disabilità si è aggiudicato la prima edizione del premio giornalistico, ideato e promosso da Cpd-Consulta per le Persone in Difficoltà, '3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero'. Questo pomeriggio a Palazzo Madama, a Torino, si è svolta la premiazione dell'iniziativa dedicata a Osiride Ferrero, morto nel luglio del 2017, che è stato per 20 anni segretario e presidente della Consulta. Questa prima edizione è stata vinta da Sabrina Pisu e Gianni Cipriano, per il servizio, apparso su l'Espresso, dal titolo 'Inclusione in Svizzera - Mio figlio confinato in una scuola ghetto per le persone con disabilità'. Sono stati duecento gli elaborati presi in esame dalla giuria presieduta dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu.

"Abbiamo bisogno di raccontare le persone in difficoltà perché possano avere una qualità di vita altissima - ha spiegato la presidente di Cpd, Francesca Bisacco-. È un processo molto ambizioso è difficilissimo. Ma documentandoci e essendo curiosi saremo di sicuro in grado di generare il cambiamento".

Gli organizzatori hanno annunciato che il prossimo anno il premio '3 dicembre' sarà al centro di un festival dedicato alla comunicazione inclusiva. Il ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli ha salutato e ringraziato i presenti con un videomessaggio. Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato un video in cui si è congratulato con tutti i premiati. (ANSA).