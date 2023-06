Alessandria, la 'Madama Butterfly' nel cortile del Municipio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 GIU - Il cortile del Municipio di Alessandria, sabato 10 giugno dalle 21, ospiterà una messa in scena della 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini, nella versione completa per pianoforte e solisti cantanti. Lo spettacolo è inserito nella rassegna di concerti lirici 'Alexandria Opera Festival', con date in varie località della provincia, ideata e organizzata da Associazione Lyricum con il sostegno di Fondazioni Cassa di Risparmio e Slala, Alexala; patrocinio del Comune.

Scenografia e costumi saranno adeguati, come i tradizionale kimono giapponesi, per offrire ulteriore impatto emotivo alla narrazione.

Per l'edizione 2022-2023 coinvolti teatri e siti di rilievo anche di Casale Monferrato, Acqui Terme, Ovada, Tortona, Valenza e Gavi. La direzione artistica è affidata al Maestro Umberto Battegazzore, presidente Lyricum, che ha dato vita a una Compagnia (con sede nella Tenuta Cravina nel Tortonese), provvedendo alla formazione e preparazione di nuovi cantanti del territorio. (ANSA).