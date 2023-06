Torino: dopo 75 anni corso Belgio rinnova la sua alberata

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Dopo quasi 75 anni corso Belgio si prepara a rinnovare il suo verde pubblico. Dalla prossima settimana prende il via il cantiere del primo dei due lotti di riqualificazione e rinnovamento dell'alberata e delle banchine del corso nella zona est di Torino, con l'abbattimento dei 242 aceri americani, che saranno sostituiti da 269 nuovi alberi, di cui 212 peri a cui si aggiungeranno biancospini, platani e noccioli.

Un intervento, finanziato con fondi React Eu Pon Metro, accolto con qualche malumore da gruppi di residenti, a fronte dei quali la Città ha in programma un incontro pubblico e una modalità di cantiere il più possibile esplicativo. "Comprendo la preoccupazione dei cittadini - sottolinea l'assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso - per questo vogliamo informare nel dettaglio su un intervento necessario, ragionato e che porterà benefici. Interveniamo su un'alberata senescente, con alberi malati e danneggiati dalle auto e dal passaggio dei tram, e che non assolve più alla sua funzione ecosistemica".

Inoltre, spiega ancora Tresso insieme ai tecnici del Verde, "c'è un'erronea concezione dell'impianto della banchina, non più adatta alla vita delle alberate, per questo non ci sarà la sostituzione degli alberi con altri anche più adatti a resistere al cambiamento climatico, ma un intervento di revisione complessiva della banchina, per migliorarla e dare più spazio alle piante, che saranno sistemate in aree a loro dedicate delimitate da cordoli". A livello di parcheggi, saranno 8 i posti auto in meno. In vista dell'avvio dei lavori del primo lotto, che dovrebbe concludersi per metà ottobre e riguarda il tratto fra i corsi Tortona e Brianza, dal 12 giugno il tram 15 sarà sostituito da bus. (ANSA).