Special Edition Borsalino per l'arrivo della storica 1000 Miglia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GIU - Borsalino, partner ufficiale della 41esima edizione della 1000 Miglia, seguirà la competizione per auto d'epoca alternando a bordo della sua Talent Car prestigiosi ospiti. Tra gli altri, il 15 giugno (terza tappa), l'attore e scrittore Anthony Delon e l'ex pilota Paul Belmondo, i due figli d'arte intervenuti il 4 aprile ad Alessandria per l'inaugurazione del Borsalino Museum.

Il giorno dopo (con la giornalista Cristina Parodi), 1000 Miglia sosterà ad Alessandria, dove nel 1857 nacque la storica Manifattura, che dedica alla corsa più bella del mondo" un'esclusiva collezione di accessori. La Special Edition Borsalino X 1000 Miglia è composta da un Panama Quito in paglia intrecciata a mano, un berretto da baseball in cotone a sei spicchi, guanti da guida a mezze dita in pelle e tessuto crochet. (ANSA).