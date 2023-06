Royal Green Walk, Torino nel verde oltre i cancelli chiusi

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Una inedita passeggiata nel verde attraverso duemila anni di storia di Torino, toccando luoghi poco noti o finora inaccessibili al pubblico: è il nuovo percorso turistico di circa un'ora e mezza che sarà possibile sperimentare il prossimo fine settimana, in occasione della manifestazione Open House Torino. La novità, battezzata Royal Green Walk, è stata illustrata oggi dal direttore di Torino Stratosferica Luca Ballarini, che ha creato il progetto, e da Stefania Dassi di Torino Musei, alla presenza di Matteo Bagnasco, responsabile Cultura Fondazione Compagnia di San Paolo, e degli assessori comunali Rosanna Purchia (Cultura) e Francesco Tresso (Verde pubblico).

L'itinerario si snoda nel verde oltre muri, cortili e cancelli usualmente chiusi. Parte dalle Porte Palatine, entra nello spazio esterno dei Musei Reali dove si vede il Teatro Romano, arriva alle Serre Reali, destinate a diventare un nuovo spazio culturale. Risale poi tramite una scenografica rampa ellittica recentemente restaurata verso i Giardini Reali, e li attraversa fino al collegamento con i Giardini e i Cortili della Cavallerizza, per concludersi alla Mole Antonelliana.

"Questo è un esempio - rimarca Purchia - di bellissima sinergia fra pubblico e privato. Partiamo in via sperimentale, ma l'obiettivo è che il percorso prosegua".

"Unire la cultura e con il verde - aggiunge Tresso - è un connubio sul quale stiamo puntando, e Torino è il luogo ideale per farlo".

Il 10 e 11 giugno, partenze ogni ora dalle 10 alle 17. La partecipazione è gratuita e senza prenotazione. (ANSA).