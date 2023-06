Recupero imballaggi in acciaio, Alessandria premiata da Ricrea

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GIU - Ricrea - Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, appartenente al Sistema Conai - ha premiato Alessandria per l'impegno nella differenziata. Nel 2022 sono state raccolte 572 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, per 6,3 chilogrammi per abitante. Una quantità equivalente al peso di 16.340 panchine urbane. Il riconoscimento è stato consegnato, oggi, da Capitan Acciaio, il 'supereroe del riciclo', presente in piazza della Libertà fino a domani per spiegare il corretto conferimento.

"Per il 2023 in Alessandria prevediamo - spiega in una nota Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - un ulteriore incremento del 5%, per una raccolta di circa 602 tonnellate pari a 6,5 chilogrammi pro capite".

Oltre al Comune, premiata anche la partecipata Amag Ambiente.

Obiettivo entro fine anno raggiungere il 65% di raccolta differenziata, minimo previsto dalla normativa regionale.

