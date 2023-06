L'Archivio Superottimisti racconta 'i migranti climatici'

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - E' dedicato alle persone in fuga da disastri e cambiamenti climatici il cortometraggio Shine Again, realizzato da Superottimisti, archivio di film di famiglia con base a Torino. Sarà proiettato al Cinema Massimo, il 10 giugno alle 16, nell'ambito del Festival Internazionale CinemAmbiente Il corto parte da un'esperienza di formazione e produzione cinematografica realizzata da quindici studenti universitari, provenienti da diversi paesi del continente africano e rifugiati in Kenya. I giovani si sono trasformati in una vera e propria troupe cinematografica e, grazie alla guida e al coordinamento dei formatori di Superottimisti, hanno vissuto tutte le fasi della produzione audiovisiva, dalla scrittura del soggetto alla realizzazione delle riprese, fino al montaggio. Il worksohop è stato realizzato grazie al sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura in Kenya e alla collaborazione dell'Organizzazione Internazionale Jrs (Jesuit Refugee Service). Per affrontare questo tema complesso e delicato che coinvolge popolazioni di ogni parte del mondo e per comprenderne le origini, parteciperanno all'incontro torinese rappresentanti di Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), Unicri (Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), Comune di Torino, Jrs e Centro Astalli.

Al dibattito, moderato dal primo consigliere ex rifugiato politico del Comune di Torino, Abdullahi Ahmed, interverranno l'Archivio Superottimisti, l'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi e il Festival CinemAmbiente. (ANSA).