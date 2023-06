Juve: Scanavino, 'ripartiremo con umiltà e totale autocritica'

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - "L'impegno è totale e vogliamo ripartire con massima umiltà e totale autocritica per ritrovare risultati sul campo ed esprimere anche un gioco migliore rispetto agli ultimi tempi". Così l'ad della Juventus Maurizio Scanavino nell'intervista a Sky Sport. Dopo il secondo anno senza titoli e con le traversie delle inchieste giudiziarie e sportive, la Juventus deve rispondere anche al malcontento dei tifosi. "Comprendiamo il loro malumore - dice Scanavino - anche loro sono stati sulla tessa barca con un'altalena emotiva particolare. Bisogna restare con i piedi per terra pensando al futuro. Siamo riusciti a mettere dei punti fermi: abbiamo chiuso le situazioni giudiziarie in Italia., l'allenatore è la persona più adatta per darci continuità dal punto di vista sportivo - prosegue l'ad della Juventus - ma ci sono ancora situazioni da risolvere e gli aspetti finanziari della società non sono banali da gestire". (ANSA).