Festival AstiJazz, sul palco Stanley Jordan e Scott Hamilton

(ANSA) - ASTI, 07 GIU - Torna anche quest'anno il Festival AstiJazz, realizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del Torino Jazz Festival Piemonte. Si terrà dal 18 al 22 luglio sul palco del Teatro Alfieri e vedrà protagonisti il chitarrista americano Stanley Jordan, la cantautrice astigiana Aura Nebiolo con il suo primo disco "A kind of Folk", Scott Hamilton con il suo Quartetto.

Ad anticipare la rassegna tre eventi "AstiJazz Open", con il Felice Reggio Quartet, Daniela Placci e The Swingers Orchestra.

"Questo festival potenzia ulteriormente l'offerta culturale della nostra città - sottolineano il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore alla Cultura, Paride Candelaresi - diventano un'occasione non solo per gli amanti del jazz classico, ma anche per un pubblico giovane che grazie alla varietà delle proposte può avvicinarsi a questo genere per la prima volta". (ANSA).