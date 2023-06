Droga dal Nordafrica, carabinieri smantellano banda spacciatori

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Due uomini di 59 e 53 anni arrestati e 13 denunciati: è il bilancio dell'operazione antidroga, denominata 'Battle Royale, condotta dai carabinieri della compagnia di Moncalieri (Torino). Gli indagati, secondo gli investigatori, sono coinvolti in un'organizzazione dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti provenienti dal canale di approvvigionamento nordafricano-spagnolo. Durante l'attività investigativa, sono stati sequestrati 135 kg tipo marijuana.

Le indagini sono partite nell'aprile 2020, quando i militari dell'Arma sorpresero un camionista, dipendente di una ditta di trasporti, mentre consegnava scatole di cartone a un automobilista a Rivalta di Torino lungo la strada provinciale 175. Vi erano nascosti 28 chili di marijuana, suddivisa in 14 involucri in cellophane.

All'interno di una delle scatole sequestrate erano stati trovati foglietti contenenti istruzioni sul traffico transnazionale di droga proveniente dalla Spagna, i dettagli sul valore, la qualità e l'organizzazione del traffico. Il camionista era stato arrestato ed era stato trovato in possesso di 4.905 euro. Aveva aveva confessato di aver ricevuto una proposta di trasporto di droga per cinquemila euro da degli sconosciuti in Francia. L'automobilista coinvolto aveva ammesso di essere stato incaricato di ricevere la droga presso l'Interporto di Orbassano e consegnarla a Torino.

Le indagini successive hanno portato all'individuazione della rete di spaccio tra il capoluogo piemontese e Moncalieri.

(ANSA).