Dalla danza al musical, i talenti del liceo Germana Erba

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Il Liceo Germana Erba di Torino è una fabbrica di talenti, dalla danza al musical, dal canto al doppiaggio. Nella nuova sede sul Po, luminosa e immersa nel verde, in corso Moncalieri 203, a due passi dal Teatro Erba, salotto delle arti integrate, i 141 allievi dei due indirizzi Coreutico e Teatrale si preparano per il Galà d'Estate del 10 giugno alle 20,45 al Teatro Alfieri di Torino che dopo il Covid riaprì proprio con il loro spettacolo. Li seguono docenti come la danzatrice e coreografa Maria Milanese, i danzatori e coreografi Antonio Della Monica e Gianni Mancini, il musicista Simone Gullì.

Il liceo, scuola paritaria che unisce il percorso artistico a una regolare formazione secondaria di secondo grado, la matematica accanto allo spettacolo, è nato nel 1995 da un'idea di Germana Erba, sua fondatrice. Ha subito ottenuto dal ministero il riconoscimento della prima sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale, oggi collabora con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, la Scuola Nazionale di Cuba e Torino Spettacoli. Si studia canto, danza, recitazione, doppiaggio: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, più prove, spettacoli e stage. In quasi 30 anni si sono diplomati 800 ragazzi. "Arrivano da tutto il Piemonte e un terzo da altre regioni. Ci sono anche ragazzi che provengono da Romania, Ucraina, Inghilterra e Vietnam" spiega Gabriele Bolletta, cantante lirico, docente di storia della musica e presidente della Fondazione GEF che gestisce il Liceo.

Il palmarès dei Germana Erba's Talents - racconta Irene Mesturino, referente del progetto GET - è impressionante. Sono testimoni eccellenti ex allievi come Federico Bonelli oggi al Royal Ballet, l'attore e cantante Leonardo Cecchi, Haroun Fall sbarcato su Netflix, Greta Malengo, già al suo quarto film e Christian Scifo, in Canada al Ballet du Québec. Tra i ragazzi che oggi lo frequentano c'è Bianca Zoe Mantelli, selezionata dalla Wishfully come voce principale di un video distribuito in oltre un miliardo di licenze e doppiatrice presso Prime Video.

Ma c'è anche chi come Laura, torinese, vuole fare il medico e, mentre danza e canta, prepara con impegno i test per l'ammissione all'Università. (ANSA).