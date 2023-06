Comunicazione inclusiva, assegnato il premio '3 dicembre'

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Saranno premiati domani a Torino, a Palazzo Madama, alle 18.30, i vincitori della prima edizione del premio giornalistico '3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero' ideato e promosso dalla Consulta per le persone in difficoltà (Cpd) in collaborazione con il Master in giornalismo 'Giorgio Bocca' dell'Università di Torino. Il premio è intitolato alla memoria del fondatore e a lungo presidente della Consulta, morto nel 2017.

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare chi all'interno del mondo della comunicazione in Italia si sia particolarmente distinto attraverso la propria attività giornalistica, autoriale o di creatore di contenuti nel sensibilizzare sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale oltre ai 6 goal fondamentali contenuti dentro l'Agenda della Disabilità, il progetto ideato da Cpd e Fondazione Crt.

Le opere in concorso sono arrivate da ogni parte d'Italia e la giuria, presieduta dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, ha assegnato il primo premio a Sabrina Pisu (giornalista) e Gianni Cipriano (fotografo) per il reportage su L'Espresso dal titolo 'Inclusione in Svizzera - Mio figlio confinato in una scuola ghetto per le persone con disabilità'.

Menzione Speciale 'Associazione Angelo Burzi' a Marta Bandirini (disegnatrice) e Sara Del Dot (giornalista) per la graphic novel 'La Bolla Blu'; menzione speciale AccessiWay ad Angelo Greco (content creator) per la serie web 'A misura di me'. Inoltre, fuori concorso verranno assegnati un premio speciale al musicista Remo Anzovino e un premio della Regione Piemonte alla Croce Rossa Italiana.

Sarà infine annunciata ufficialmente la nascita a Torino del Festival della Comunicazione Inclusiva, pensato "per promuovere ulteriormente l'informazione e lo sviluppo del linguaggio nel mondo dei media e non solo, intorno alle tematiche dell'inclusione sociale e della sostenibilità". (ANSA).