TOdays, 121 artisti da 29 Paesi a Torino dal 25 al 27 agosto

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Torna dal 25 al 27 agosto TOdays, prima rassegna musicale italiana a offrire pari rappresentatività ad artiste donne e ad artisti uomini allestendo un cartellone equilibrato che supera ogni disparità di genere. Il progetto della Città di Torino, alla nona edizione, è realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in partnership con Iren ed è sostenuto fin dagli esordi da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt.

TOdays, diretto da Gianluca Gozzi, ospita 121 artisti nazionali e internazionali, 12 band, provenienti da 29 Paesi nel mondo tra i quali Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Australia, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Belgio, Germania e Francia, delle quali 8 in esclusiva nazionale e 9 per la prima volta a Torino, porta in città, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, oltre 30 ore di musica, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d'incontro con il meglio della scena musicale contemporanea. "TOdays conferma la nostra città quale tappa privilegiata per il meglio della scena musicale contemporanea. Il festival porta Torino, e in particolare l'area nord dove organizzano gran parte degli eventi, alla ribalta di giovani, creativi e opinion maker internazionali", spiega il sindaco Stefano Lo Russo. "Da nove anni TOdays non è solo un festival qualunque, e non solo musica qualunque. TOdays è un osservatorio attento sul presente, si lancia in previsioni, scommesse, osando suoni e voci che difficilmente troverebbero cittadinanza altrove. È una esperienza di innovazione sociale e culturale" spiega Gozzi.

Main stage principale è il consueto grande prato verde di sPAZIO211, palcoscenico a cielo aperto, spazio urbano rigenerato nella periferia della città che durante le tre serate, dalle ore 18 alle ore 24, ospiterà concerti. (ANSA).