Picchia il padre durante una lite a Biella, arrestato

(ANSA) - BIELLA, 06 GIU - Un uomo di 41 anni di Biella è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite in cui ha aggredito il padre, procurandogli lesioni alla mano e alla spalla.

Gli agenti giunti nell'appartamento in cui era in corso la lite si sono trovati di fronte il 42enne alterato, presumibilmente per l'assunzione eccessiva di alcool. Dopo averlo riportato alla calma, la polizia è riuscita a trovare il padre che si era rifugiato in una stanza. L'uomo ha spiegato di essere stato picchiato, tanto da richiedere anche il ricovero al pronto soccorso.

Viste le lesioni inferte, il figlio, sentito il sostituto procuratore di turno, è stato tratto in arresto per il reato di lesioni aggravate. Successivamente su richiesta del pubblico ministero in udienza, convalidato l'arresto, è stata disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. (ANSA).