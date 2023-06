L'Apocalisse al Festival internazionale dei Templari

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 GIU - L'Apocalisse è il tema del Festival internazionale dei Templari, in programma dal 29 giugno al 2 luglio ad Alessandria. Evento storico-artistico ideato e diretto da Simonetta Cerrini e Gian Piero Alloisio, fa parte della 'Templars Route European Federation', associazione che ha come obiettivo la creazione di un itinerario culturale europeo.

Conferenze pomeridiane e serate spettacolo in piazza Duomo, all'associazione Cultura e Sviluppo, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, al quartiere Cristo. Previsti, tra i relatori, Fabienne Arboit (Université catholique di Louvain, Belgio); contributi video dello storico Alessandro Barbero; del professor Gian Luca Potestà (Cattolica Milano), uno dei maggiori esperti di escatologia medievale; André Vauchez (socio straniero dell'Accademia dei Lincei).

La terza edizione del Festival ha ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte e Università del Piemonte Orientale. Storici e artisti si interrogheranno su alcune grandi questioni: I Templari e i primi Crociati aspettavano la fine del mondo e la discesa della Gerusalemme celeste? Come si manifesta l'Apocalisse per cristiani, ebrei e musulmani? Epidemie, terremoti, alluvioni sono segni dei Tempi? Coinvolti nel Festival, quest'anno, anche i commercianti, invitati a creare cocktail, dolci, gelati, piatti dei Templari (già 10 le adesioni). (ANSA).