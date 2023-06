Guardia di finanza di Novi scopre fatture false per 16 milioni

(ANSA) - NOVI LIGURE, 06 GIU - La guardia di finanza della compagnia di Novi Ligure (Alessandria) ha scoperto un giro di fatture false per circa 16 milioni di euro. L'articolato e collaudato sistema, affinato negli anni dagli autori, consisteva nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti ad opera di sette società, pressoché sconosciute al fisco e gestite da soggetti senza reale capacità economica. L'obiettivo era creare costi fittizi in favore della società alessandrina, consentendole una significativa diminuzione dell'utile.

Il meccanismo, a quanto emerso, era stato architettato da un'azienda, leader nel settore del commercio all'ingrosso di macchine operatrici stradali. Da qui il nome dell'operazione Caterpillar.

L'amministratore, già noto per precedenti specifici - attraverso l'utilizzo di quanto emesso da 'cartiere' con sede nell'hinterland genovese, alessandrino, parmense e vicentino - ha presentato dichiarazioni fraudolente per diverse annualità. I proventi dell'attività illecita sono stati poi trasferiti in Ungheria e Slovacchia attraverso realtà filtro, appositamente costituite e riconducibili ai medesimi soggetti. Sono complessivamente otto le società coinvolte e dieci le persone denunciate. (ANSA).