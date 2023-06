Estate Reale, musica e teatro ai Giardini e al Teatro Romano

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Da giugno a ottobre, negli spazi dei Giardini Reali e del Teatro Romano, va in scena Estate Reale, un programma di iniziative attraverso il filo conduttore della musica. Il programma è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e si compone di Favole in forma sonata, Torino crocevia di sonorità e Notti sonore. Il biglietto avrà un prezzo popolare di 5 euro e potrà essere acquistato online, solo 3 euro per la Notte della Musica.

Favole in forma sonata è un percorso di avvicinamento alla musica ideato e realizzato dalla Fondazione Trg con l'Unione Musicale di Torino, che punta al confronto tra forme musicali classiche e forme narrative teatrali. Va in scena un giovedì al mese, alle 21, l'8 giugno, il 13 luglio e il 3 agosto.

Torino crocevia di sonorità è la rassegna organizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi, nata nel 2020 e arrivata alla terza stagione, con un crescente interesse da parte del pubblico. Dal 30 giugno al 25 agosto, ogni venerdì sera alle 21, il Teatro Romano propone una serie di concerti che spaziano dal jazz alla musica da camera, dalle percussioni ai fiati. Il concerto di apertura, venerdì 30 giugno alle 21, raduna più di sessanta strumenti a fiato impegnati nella Sinfonia n. 3, Circus maximus, del compositore statunitense John Corigliano con la valorizzazione dell'area archeologica del Teatro Romano.

Notti sonore sono otto appuntamenti tra Giardini Reali e sale dei Musei Reali che vedono la partecipazione di circa 180 artisti. Si inizia il 21 giugno per la Notte della Musica. I Musei Reali resteranno aperti e proporranno percorsi tematici, gli appuntamenti saranno dedicati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030. (ANSA).