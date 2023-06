Ad Asti conto alla rovescia per raduno nazionale paracadutisti

(ANSA) - ASTI, 06 GIU - Conto alla rovescia per il 29/o raduno nazionale Anpd'I- Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, che si terrà ad Asti il 23-24 e 25 giugno, in cui sono attesi 10.000 paracadutisti da tutta Italia e migliaia di simpatizzanti.

In particolare, il lancio di sabato 24 giugno porterà a sventolare nei cieli della città la bandiera più grande d'Italia: 1.600 metri quadrati una volta spiegata e 135 chilogrammi di peso. A portarla in alto sarà il colonnello in congedo Paolo Filippini, senese di nascita, più volte campione del mondo e pluricampione italiano di paracadutismo sportivo.

Grande attesa anche per il lancio del sergente astigiano Alessandro Binello del centro sportivo Esercito brigata Paracadutisti, che il 23 aprile ha conquistato con la nazionale azzurra l'argento ai campionati mondiali di paracadutismo indoor in Slovacchia. Anche il Palio di Asti ha voluto rendere omaggio ai paracadutisti e sabato 24 alle 20.30 sfilerà per le vie del centro una rappresentanza. Sono 17 invece le pro loco che, radunate in piazza Campo del Palio, serviranno le loro specialità gastronomiche. (ANSA).