Moncenisio, avviata ultima fase per riqualificare ex Casermette

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - A Moncenisio, in alta Valle di Susa, è stata avviata l'ultima fase dei lavori di riqualificazione delle ex Casermette della Guardia di Finanza destinati a diventare spazio comunitario, culturale e residenziale. Il progetto di riqualificazione e recupero dell'area, appena fuori del nucleo storico di Moncenisio, comprende anche la realizzazione di un'area 'wellness'.

"Contestualmente si intende porre la massima attenzione al recupero paesaggistico e alla valorizzazione delle aree verdi rifunzionalizzando a giardino alpino uno dei vecchi fabbricati", spiega il sindaco di Moncenisio Mauro Carena.

Nel primo lotto i lavori, iniziati nell'estate 2021, hanno riguardato la generale pulizia dell'area con il recupero e il consolidamento delle vecchie murature delle ex casermette. La nuova fase porterà al compimento del progetto". (ANSA).