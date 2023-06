Crescono i ricavi dei pennarelli Carioca, nel mirino gli Usa

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Carioca, storica azienda di pennarelli, dopo il percorso di rilancio ed espansione, conferma nel 2022 la crescita con un fatturato di 37,8 milioni di euro, il 12% in più del 2021 e l'ebitda ratio stabile all'11%. Cresce ancora l'export in 87 paesi, che traina l'85% del fatturato.

L'investimento in Sud America, con "l'ottima performance" in Brasile, spinge alla conquista di altri Paesi, primo fra tutti il Messico. L'azienda è al lavoro "per posizionarsi negli Usa".

"Il 2022 conferma una crescita costante e sostenibile. La strategia aziendale che abbiamo portato avanti ci permette una solida reputazione, una crescita di fatturato e profitti e un rafforzamento della situazione patrimoniale dell'azienda. Il nostro piano di sviluppo ben definito si è rivelato vincente, permettendoci di superare la crisi sanitaria prima e l'aumento dei costi poi. Siamo riusciti a interpretare le esigenze del mercato internazionale consolidando per il terzo anno consecutivo la nostra crescita a doppia cifra" spiega Marco Toledo, cfo della Carioca. "In questi anni siamo riusciti ad affermarci a livello internazionale. Siamo presenti in 87 Paesi e 5 continenti. La solidità patrimoniale dell'azienda ci permette di fare nuovi progetti e investimenti. Il 2022 è stato sicuramente l'anno del Brasile, una performance che ora ci fa guardare al Messico e ad altri Paesi del Centro e Sud America.

In Africa stiamo crescendo e puntiamo a chiudere nuovi contratti grazie anche alla partecipazione a Scofex, la principale fiera del settore che si è tenuta da poco in Sudafrica. In Cina, dopo la pandemia, stiamo lavorando a un piano per accelerare la presenza del marchio Carioca. Il prossimo passo è la conquista degli Stati Uniti, un mercato complesso anche per i competitor.

Ci stiamo lavorando" sottolinea Enrico Toledo, presidente e ceo di Carioca. (ANSA).