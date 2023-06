Blooming Group investirà 10 milioni nel retail non solo food

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Blooming Group, società specializzata nella creazione, nell'ampliamento e nella gestione di punti vendita di grandi brand, prevede di investire dieci milioni di euro non solo nel settore food entro il 2024, metà in Piemonte e metà nel Lombardo-Veneto. Potrebbe aggiungersi l'Emilia Romagna.Il gruppo, che ha avviato l'attività nel 2017, ha un fatturato di oltre 34 milioni, 34 store e 500 dipendenti (la metà a Torino). Finora ha investito 30 milioni e opera con i brand Burger King con 18 ristoranti, Befed con 8 store, Alice Pizza, Rossopomodoro, Il Barbiere e con i propri marchi Lab e Il Barotto, entrambi a Torino. Altri "due nuovi brand importanti" saranno annunciati entro l'anno. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Davide Canavesio, che ha presentato il Bilancio di Sostenibilità nel quartiere generale di Torino.

"Abbiamo scelto la Giornata Mondiale dell'Ambiente per presentare il nostro bilancio di sostenibilità. Da quando abbiamo creato Blooming, che vuol dire fioritura, ci siamo messi come stella polare i principi di Esg. Vogliamo che Torino diventi la casa delle competenze nel retail organizzato", ha detto Canavesio. "E' molto positivo che torinesi decidano di mettersi in gioco e rischiare, e soprattutto che lo facciano a Torino. Una città non la salva un sindaco o un'amministrazione, dobbiamo condividere una strategia di sviluppo e cercare di metterla a sistema", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo. "Blooming ha investito e creato occupazione a Torino.

Dobbiamo lavorare ancora di più sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro" ha aggiunto l'assessora regionale al Lavoro Elena Chiorino. (ANSA).