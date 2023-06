Al Colosseo i musical del Sistina di Roma, Cats e Mathilda

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Sono quarantasette i titoli in programma da settembre a maggio per la nuova stagione del Teatro Colosseo di Torino, tra musica, spettacoli italiani e internazionali, danza, teatro, one man show, stand up comedy. La principale novità è rappresentata dai quattro grandi musical del Teatro Sistina di Roma e di Massimo Romeo Piparo, erede artistico di Pietro Garinei: dal 15 novembre Il Marchese del Grillo con Max Giusti, dal 5 dicembre Cats, dal 16 gennaio Mathilda, dal 5 marzo l'atteso ritorno in teatro di Billy Elliot con Giulio Scarpati e Rossella Brescia. Molto atteso per la musica lo show di Elio e le Storie Tese.

Il primo appuntamento della nuova stagione, il 15 settembre, sarà una grande festa: un debutto all'insegna del divertimento, dell'allegria, dello stare insieme, mentre la conclusione sarà affidata, alla fine del mese di maggio 2024, al nuovo spettacolo delle Nina's Drag Queen per la regia di Sax Nicosia, neodirettore del Cine Teatro Baretti. In Cartellone tanti nomi noti come Masini, Renga e Nek,.Per il teatro di prosa arrivano Lella Costa, Andrea Pennacchi, Elio Germano.Il cartellone comico si aprirà già a settembre con un inedito duo: Giorgio Panariello e Marco Masini. "Presentiamo la nuova stagione programmando artisti e titoli che speriamo possano essere, per il nostro pubblico, i prossimi compagni di nuove e appassionate avventure nello spettacolo dal vivo. Il Teatro Colosseo continua nella sua ricerca libera e senza vincoli di quanto di più interessante offra il panorama italiano e internazionale" sottolinea la direttrice Claudia Spoto che ricorda i numeri da record dell''ultima stagione: una media di spettatori superiore ai mille (1.355) per ognuna delle 119 serate (la capienza è di circa 1.500), con un totale di 155mila presenze. Quasi 80 i titoli programmati. (ANSA).