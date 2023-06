Al Bioparco Zoom nuovo habitat africano con tre leoni

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Nuovo habitat al Bioparco Zoom Torino: ispirato alla 'Rupe dei re', la formazione rocciosa presente nella riserva dei Masai Mara in Kenya, protagonista del film Disney 'Il Re Leone'. Ospita un gruppo di tre leoni: Raican, maschio proveniente dallo Zoo African Safari, in Francia, e Inez e Iris., leonesse di due anni, nate e cresciute in Svezia.

La nuova area riproduce l'ecosistema africano e si sviluppa su 3mila metri quadrati. E' stata realizzata in 12 mesi da un tema di 50 persone, utilizzando "i più alti standard qualitativi di riferimento per i moderni giardini zoologici'. La rupe centrale misura dai 5 agli 8 metri, e sono stati ricreati, in scala 1.1, i kopjes, le tipiche formazioni rocciose africane; inoltre è stata realizzata una caverna.

Per potere osservare al meglio i leoni, sono stati creati, con lunghi camminamenti e passatoie, a 6 metri dal suolo, 5 diversi punti di osservazione; al piano del suolo, infine, sono state posizionate due ampie vetrate.

Ogni giorno, nel talk 'Il re della savana' biologi illustrano le particolarità dell'habitat e dei suoi ospiti.

In occasione dell'arrivo dei tre leoni la Fondazione Zoom, in collaborazione con la Wildlife Initiative e la Leopard Ecology and Conservation Foundation è in procinto di avviare due studi di ricerca in Namibia e Botswana "per censire i leoni e monitorarne il comportamento per supportare ranger e organizzazioni locali per la lro salvaguardia in natura".

