Festival dell'Economia, incontri sold out con tanti giovani

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Cala il sipario sulla seconda edizione del Festival internazionale dell'Economia a Torino, che tornerà nel 2024 dal 30 maggio al 2 giugno. Un programma denso di incontri che ha visto confrontarsi sul tema 'Ripensare la globalizzazione' studiosi provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca di tutto il mondo: 278 ospiti tra cui 43 relatori internazionali, 4 premi Nobel e poi giornalisti, storici, analisti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

Tanta partecipazione da parte del pubblico che, nei quattro giorni, ha potuto dialogare direttamente con i protagonisti dei 116 incontri. "Il sold out nella stragrande maggioranza degli eventi, le lunghe file all'ingresso delle sale testimoniano che la strada imboccata da questa seconda edizione è quella maestra: un sapiente mix tra ricerca, attualità, analisi e capacità di racconto. Un ringraziamento speciale a tutta la città che ha risposto con entusiasmo e curiosità al nostro invito" sottolineano gli organizzatori.

"Ho visto tantissimi giovani nelle sale, una partecipazione non solo attenta, ma anche attiva, con domande poste dal pubblico di grande qualità. Ho letto in molti colleghi la voglia di divulgare, di raccontare in maniera accessibile a tutti non solo i risultati delle loro ricerche, ma anche il metodo, sempre rigoroso, con cui è stato possibile conseguirli. Tutto questo, assieme alla meravigliosa accoglienza di Torino, ci fa guardare con fiducia alle prossime edizioni del Festival" spiega Tito Boeri, direttore scientifico del Festival. "Il grande successo è una conferma della voglia di tante persone di capire il mondo fuori dai soliti schemi e senza pregiudizi, guidati da persone competenti di diversa opinione, capaci di analizzare con chiarezza questioni complesse" aggiunge Giuseppe Laterza, organizzatore del Festival. (ANSA).