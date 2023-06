Magico Paese di Natale, avviate selezioni per le 130 casette

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Sono partite le selezioni delle 130 eccellenze di enogastronomia e artigianato che animeranno la prossima edizione del Magico Paese di Natale, prevista dall'11 novembre al 18 dicembre, nel centro storico di Asti, dove lo spazio per le casette del mercatino verrà raddoppiato.

Inserito tra i 10 più importanti mercatini natalizi d'Europa dal portale European Best Destinations per il Best Christmas market, nelle ultime edizioni ha richiamato - secondo i numeri diffusi dagli organizzatori - quasi 500mila persone, con indotto economico stimato in 38 milioni di euro.

"Siamo felici e orgogliosi dello sviluppo avuto dal Magico Paese di Natale in questi anni e dall'impulso che ha conferito alla valorizzazione del territorio piemontese durante il periodo natalizio - sottolinea Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore della manifestazione - oggi la nostra proposta riguarda un intero territorio, attraverso diverse attività legate al turismo natalizio che fanno capo al Magico Paese di Natale: da Govone, paese dalle magiche atmosfere (il luogo dove tutto è nato), al mercatino di Asti 9º nella classifica europea, fino al presepe vivente di San Damiano d'Asti. Per Il futuro la nostra sfida - conclude Guelfo - è dar vita ad un evento che faccia della sostenibilità ambientale il suo punto di forza, puntando a diventare a impatto zero entro il 2028" (ANSA).