Cartoline dal lago, il Circolo dei Lettori sbarca a Verbania

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Si intitola Cartoline dal Lago, il progetto della Fondazione Circolo dei Lettori per l'estate di Verbania. Una serie di incontri e conversazioni che si terranno tra giugno e settembre: protagonisti i libri, ma soprattutto la comunità di lettrici e lettori curiosi. Inaugurazione il 5 giugno con Serena Dandini - storico volto di Avanzi, La Tv delle Ragazze e Pippo Kennedy show - che discuterà, nella cornice del Festival Editoria & Giardini, con il direttore del Circolo dei Lettori, Elena Loewenthal, a partire da Cronache del Paradiso, il suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi.

Sabato 10 giugno a Verbania arriva Il Post; il giornale contemporaneo diretto da Luca Sofri porta sul lungolago Talk, il format che racconta e spiega la realtà a lettori e lettrici, abbonati e abbonate, attraverso un'intesa maratona di incontri, da mattina a sera, con giornalisti, giornaliste e amici della redazione. Si parte con I Giornali Spiegati Bene, la rassegna stampa del direttore e del vicedirettore de Il Post, Francesco Costa; successivamente, da pomeriggio a sera, i protagonisti della no stop del Post saranno Chiara Alessi e Matteo Caccia, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, Luca Misculin, Vera Gheno e Stefano Nazzi.

E ancora a Verbania, a settembre il Circolo dei Lettori organizza un gruppo di lettura, i classici incontri tra i libri e i lettori. Sempre per settembre è fissato anche un altro appuntamento speciale, l`ultimo di Cartoline dal Lago: protagonista è Lella Costa, attrice e autrice tra le più amate, che presenta Pinocchio Confidential; a 140 anni dall`uscita del grande romanzo di Carlo Collodi, Costa rilegge la favola, concludendo in bellezza lestate verbanese del Circolo dei Lettori. (ANSA).