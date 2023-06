Auto va fuori strada, santuario danneggiato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Danneggiato da un incidente stradale, questa mattina, il santuario della Beata Vergine Consolatrice a Levone, nel Torinese. Un uomo alla guida di una Citroen C2, intorno alle 6, ha perso il controllo della vettura che, uscendo di strada, si è schiantata contro il porticato del santuario, abbattendone una parte. L'area è stata transennata e, al momento, non è agibile. Sono intervenuti per la messa in sicurezza i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri della compagnia di Venaria. Da valutare l'entità dei danni. Il conducente dell'auto se l'è cavata con qualche contusione.

