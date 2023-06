Allegri, 'provo tanta rabbia e voglia di ripartire'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Questa stagione mi lascia rabbia e voglia di ripartire: quando non vinci sei arrabbiato, dobbiamo tenercela dentro e metterla in campo l'anno prossimo": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sintetizza così la stagione che si sta per concludere. "Abbiamo messo delle buone basi, abbiamo inserito diversi giovani che saranno un patrimonio del club e del calcio italiano - aggiunge l'allenatore bianconero - e la Juve potrà fare un'ottima annata nella prossima stagione". (ANSA).