Allegri, 'la Juve può ancora andare in Europa League'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Dobbiamo chiudere bene: veniamo da due sconfitte di fila in campionato, possiamo centrare l'Europa League ma non dipende solo da noi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Udine. "Loro non hanno più nulla da chiedere ma le partite contro la Juve sono sempre le più importanti - aggiunge l'allenatore bianconero - e sarà una bella gara: i giocatori non sono robot e hanno dato il massimo tra Empoli e Milan, dispiace perché avremmo potuto giocarci qualche speranzella per chiudere tra le prime quattro". (ANSA).