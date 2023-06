Monferrato On Stage, al via l'8a edizione della rassegna

(ANSA) - ASTI, 02 GIU - Al via sabato 3 giugno e fino all'8 settembre l'ottava edizione di Monferrato On Stage, rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare il Monferrato, di Torino, Asti e Alessandria, quest'anno in collaborazione con i progetti "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero" e "Oro Monferrato". In cartellone 14 eventi, tra cui i concerti di Amalia Grè, Irene Grandi, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Morgan, Francesco Baccini e Dolcenera.

"Monferrato On Stage è un altro tassello del progetto Oro Monferrato che abbiamo lanciato lo scorso anno per dare risalto turistico all'Astigiano e in particolare alla zona Nord attraverso nuove iniziative culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche - afferma il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso - I risultati sono confortanti e ci dicono che siamo sulla via giusta per aumentare i flussi turistici in una zona che ha grandi potenzialità". A fargli eco Cristiano Massaia, presidente della Fondazione Mos: "La nostra rassegna è stata inequivocabilmente un volano che ha liberato innanzitutto la voglia e la necessità di riconoscersi monferrini e di identificarsi in una terra che ci appartiene e ci contraddistingue".

Per il quarto anno consecutivo, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo Bma e con il progetto Territorio e benessere. (ANSA).