Maltempo nel Basso Monferrato, grandinata a Mirabello

(ANSA) - MIRABELLO MONFERRATO (ALESSANDRIA), 02 GIU - Forti temporali, accompagnati da grandine e raffiche di vento nelle zone del Basso Monferrato (Alessandria) a metà pomeriggio. Come riportato sui canali social dalla Protezione Civile, in particolare, interessata Mirabello. "E' durato pochi minuti, molto intensi, ma fortunatamente senza danni", fa sapere il sindaco Marco Ricaldone.

L'allerta gialla per temporali su Casalese, Val Cerrina e Valenzano è anche per la giornata di domani 3 giugno. (ANSA).