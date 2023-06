2 giugno: Torino, consegnate 38 onorificenze al Merito

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Cerimonia, oggi, alla Scuola di Applicazione dell'Esercito, a Torino, per la consegna delle onorificenze dal merito della Repubblica. Vi hanno partecipato il general di Divisione Stefano Mannino, il prefetto Raffaele Ruberto, il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente del consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, l'assessore regionale Andrea Tronzano.

Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Antiche Egizie, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce; Mauro Prinzivalli, avvocato distrettuale dello Stato di Torino, il professor Piergiorgio Re, dirigente d'azienda ed ex professore ordinario, sono stati insigniti del titolo di Gran Cavaliere. L'onorificenza di Commendatore è stata attribuita al prof. Francesco De Bartolomeis, al generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, all'avvocato Roberto Mangiardi, comandante del Corpo di Polizia Municipale, a Carmine Peluso, tecnico radiologo, e a Patrizia Sandretto Locanin, collezionista d'arte.

Le onorificenze di ufficiale sono state consegnate a Valentino Falcone, Giuseppina Testa, Luca Bonansea, Stefano Lombardi, generale di Brigata della Guardia di Finanza; i nuovi cavalieri sono Emanuele Actis Grosso, Vittorio Aimonino Ricauda, Linuccia Amore, Marco Bargagli, Mario Bertora, Enrico Bolla, Claudio Brun, Armando Calabria, Salvatore d'Atteo, Luciano Perin, Elio Pulzoni, Paola Virano, Antonino Esposito, Felice Gianotti, Renato Laganis, Riccardo Ludogoroff, Francesco Marinelli, Bruna Murgia, Francesca Raffaella Caparello, Luca De Marco, Paolo Riccucci, Marco Barmasse, Gerardo Francesco Alianiello, Giuseppe Bordonaro Tommaso De Luca, Bruno Castaldi.

Nel corso della cerimonia, inoltre, sono state consegnate ai familiari le medaglie d'onore, concesse alla memoria di otto cittadini militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra: Secondino Actis Perinetto, Luigi Caccavo, Pietro Demaria, Pericle Golini, Giuseppe Repetto, Giacinto Rezia, Giovanni Battista Vaglienti e Aldo Castagneri (ANSA).