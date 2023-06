2 giugno, a Torino 77° Repubblica celebrato in piazza Castello

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Il 77mo anniversario della Repubblica è stato celebrato solennemente oggi in piazza Castello con la cerimonia dell'alzabandiera, alle 10 del mattino, con la resa degli onori da parte di una compagnia in armi formata da plotoni di Alpini della brigata Taurinense, ufficiali frequentatori della Scuola di Applicazione, Carabinieri del Comando Legione Piemonte e Valle D'Aosta, Finanzieri del Comando regionale, più squadre della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

Il tricolore - insieme alla bandiera europea e al vessillo della città - è stato issato sulle note dell'Inno di Mameli eseguito dalla banda della Polizia municipale di Torino, in presenza della bandiera d'istituto della Scuola di Applicazione.

Alle 17 l'ammainabandiera, con il servizio d'onore a cura della Taurinense. La Fanfara degli Alpini, prima della cerimonia, si è esibita in un breve concerto in piazza, suonando tra l'altro la Marcia dei Coscritti piemontesi. (ANSA).