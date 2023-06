Vitelli senza marchio e legati a Biella, multato un allevatore

(ANSA) - BIELLA, 01 GIU - Vitelli sprovvisti di marchio e legati tutto il giorno, cani lasciati senza acqua. Un allevatore di 72 anni della Valle Elvo nel Biellese è stato multato con 8mila euro, sedici le violazioni contestate in seguito a un sopralluogo dei carabinieri della stazione forestale di Sordevolo, insieme all'Arpa e al servizio veterinario dell'Asl.

Contestate irregolarità in materia ambientale, di polizia veterinaria ed urbanistico/edilizio.

In particolare i carabinieri hanno trovato cani legati con una catena corta, contestata anche la loro mancata registrazione. Gli animali inoltre erano lasciati senza acqua pulita.

Durante il sopralluogo i vitelli invece erano tenuti legati ed erano sprovvisti di marchio auricolare. (ANSA).