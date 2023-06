'Un giorno da Carabiniere, premiato testo contro il bullismo

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - La classe terza B, dell'Istituto Internazionale Edoardo Agnelli di Torino ha vinto il concorso 'Un giorno da Carabiniere', aperto a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in cui si chiedeva la realizzazione di un testo sul tema della violenza giovanile con riferimento a quanto accaduto a Mauro Glorioso, lo studente universitario originario di Palermo colpito da una bici lanciata dai Murazzi del Po, nel capoluogo piemontese.

Il Generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta, ha promosso il concorso in collaborazione con la Fidae e l'Associazione Cavalieri di San Silvestro, riservato alle classi terze e quarte dei licei torinesi.

Hanno aderito l'Istituto Edoardo Agnelli, il liceo Valsalice, il Madre Mazzarello, il Maria Ausiliatrice, il collegio Sacra famiglia, il Flora, il Sant'Anna e l'Istituto sociale. Hanno partecipato circa 200 studenti, chiamati a scrivere un articolo, un tema o una poesia dal titolo: "La violenza giovanile: disagio o mancanza di valori? Dal bullismo nelle scuole alla bicicletta dei "Murazzi". Un fenomeno che tocca tutti i giovani: "Potevi essere tu". Quali le considerazioni di un coetaneo?".

Il generale Di Stasio ha incontrato i vincitori alla caserma 'Bergia', dove hanno anche ricevuto un messaggio da parte dei genitori di Glorioso. "Questo atto di violenza e di bullismo affrontato in maniera profonda dagli studenti liceali di Torino non deve essere dimenticato e dovrà essere monitorato per evitare il suo ripetersi anche in altre forme", scrivono i genitori dello studente gravemente ferito.

"L'evento tragico di Mauro - ha spiegato Di Stasio - è stato preso a riferimento per trasformarlo in un progetto di educazione sociale, con l'obiettivo di avvicinare i giovani all'Arma". (ANSA).