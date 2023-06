Troppo principio attivo nella canapa light, 14 denunciati

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Quattordici persone sono state denunciate dai carabinieri del Nas di Torino, coordinati dalla Procura del capoluogo piemontese, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nel mirino degli investigatori le rivendite di prodotti a base di canapa light.

Le perquisizioni, 49, hanno riguardato abitazioni private, esercizi commerciali e aziende agricole individuate "attraverso - spiegano dai Nas - un'attività d'iniziativa di monitoraggio online e di campionamento e successiva analisi delle infiorescenze di canapa prodotte o commercializzate". Dalle analisi sono emersi "elevati valori del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo, tali da giustificare la concreta capacità drogante prevista dalla normativa di settore quale criterio limite per la commercializzazione del prodotto".

I militari hanno effettuato perquisizioni, oltre che a Torino, nelle provincie di Cuneo, Forlì-Cesena, Lecce, Milano, Monza-Brianza e Rimini. Nel mirino degli investigatori le rivendite di prodotti a base di canapa light.

Nel corso delle operazioni eseguite dai carabinieri sono stati sottoposti a sequestro 1.800 chilogrammi di infiorescenze di canapa light, nonché sei personal computer, dodici smartphone e documentazione sulle indagini, per un valore commerciale complessivo delle sostanze pari a circa 18 milioni di euro.

