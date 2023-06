Tra 'ponte' e Festival dell'Economia a Torino tutto esaurito

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Tra la festività del 2 giugno e il Festival dell'Economia, per Torino si annuncia un altro weekend da "tutto esaurito": l'occupazione delle stanze d'albergo già da questa sera supera il 90%. Lo sottolinea Confesercenti.

"Anche in questa occasione si conferma il trend positivo che sta caratterizzando il 2023 turistico della nostra città. Sono dati confortanti, specialmente se paragonati alla difficoltà che continuano a vivere altri settori del commercio. Contiamo, anzi, che le tante presenze possano apportare benefici anche ai negozi" dice il presidente Giancarlo Banchieri. "Non solo gli hotel registrano ottime performance - spiega - ma anche le altre categorie turistiche e dell'accoglienza sono soddisfatte: i ristoratori si attendono il pienone; le guide turistiche hanno le agende piene con le visite guidate. Maggio e giugno sono sempre stati mesi favorevoli dal punto di vista turistico ma i numeri di quest'anno superano le aspettative: la vocazione turistica di Torino si va consolidando sempre di più". (ANSA).