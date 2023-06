Tagliano 250 faggi senza autorizzazione, due denunciati

(ANSA) - VERCELLI, 01 GIU - Hanno tagliato 250 esemplari di faggio senza alcuna autorizzazione, con lo scopo di vendere la legna a privati che avevano fatto richiesta. Due vercellesi sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Scopa (Vercelli) al termine di un'indagine che ha interessato i boschi di faggio nel territorio del comune di Scopello, in Valsesia. I militari hanno accertato che le due persone hanno tagliato 145 piante in boschi di proprietà privata, e 106 in boschi di proprietà del comune di Scopello, per totali 1.608 quintali di legname.

Tutta la legna tagliata, è emerso dagli accertamenti, non era tracciata ed era stata accatastata in una piazzola a cui potevano accedere i clienti; era mischiata con legna proveniente da altri tagli, per ostacolarne il riconoscimento. Sono stati gli acquirenti stessi, prima del disboscamento, a chiedere ai due denunciati, titolari di un'azienda, quantitativi di legname da ardere o per un uso commerciale. Tutto il materiale tagliato avrebbe fruttato alla vendita circa 24.000 euro.

I due vercellesi sono stati denunciati per furto aggravato di legname, deturpamento di bellezze naturali, commercializzazione di legno in violazione della legge; sequestrati gru e macchinari usati nel cantiere forestale. Per loro multe per quasi 10.000 euro. (ANSA).