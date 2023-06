Stellantis, partito il bus dei lavoratori Fiom diretto a Parigi

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - La delegazione di un centinaio di lavoratori degli stabilimenti italiani di Stellantis iscritti alla Fiom è partita nel tardo pomeriggio di oggi dai cancelli di Mirafiori di Torino alla volta del quartier generale di Stellantis a Parigi-Poissy. Con un autobus a due piani raggiungeranno "la prima tappa dei nostri sentieri della dignità, per il lavoro, il reddito e i diritti".

"Come Fiom-Cgil abbiamo deciso di mobilitarci per incontrare i vertici aziendali e rivendicare investimenti, occupazione, miglioramento delle condizioni di lavoro e politiche industriali di settore", hanno spiegato alla partenza i lavoratori provenienti da tutta Italia. (ANSA).