Sindacati sanità, dopo accordo si gioca la partita centrale

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "Abbiamo ottenuto l'Osservatorio sul personale sanitario. Da adesso in poi i direttori generali dovranno rendicontare, in una triangolazione che vede presenti la Regione e le organizzazioni sindacali in un confronto costante, l'impiego di tutte le risorse a disposizione per le assunzioni, la programmazione delle re-internalizzazioni dei servizi sanitari dati in appalto, i percorsi di stabilizzazione dei precari e l'utilizzo fino al completo esaurimento di tutte le graduatorie esistenti disponibili". E' il commento dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing up, dopo l'intesa firmata con la Regione Piemonte.

"Ora si apre la seconda fase della trattativa su cui si gioca una partita centrale rispetto le vertenze da noi messe in campo in questi mesi e verso cui la Regione deve dare risposte certe e soddisfacenti - proseguono i sindacati - il 19 giugno è stato convocato il tavolo politico per definire una volta per tute il numero di assunzioni che dovranno essere effettuate nei prossimi mesi. Per quella data non accetteremo presentazioni tese a fare melina e non accetteremo dei pagherò. Noi abbiamo idee molto chiare in merito alla tutela del personale e a del servizio universalistoco per l'accesso alle cure. Sono le tutele che un Paese civile e progredito deve garantire. Auspichiamo un idem sentire dei vertici regionali e che pertanto arrivino all'appuntamento con proposte numericamente concrete"- (ANSA).